Клонировать древнюю лошадь собираются якутские ученые

Ученые из Якутии в группе со своими корейскими коллегами планируют клонировать жеребенка древней лошади, чьи останки были найдены в Верхоянском районе Якутии. По их мнению, процент вероятности успеха данного эксперимента крайне высок.

Напомним, что в Верхоянском районе Якутии не так давно были обнаружены останки жеребенка лошади, умершего около 35 000 лет назад, но при этом достаточно хорошо сохранившегося. По информации ученых, детенышу на момент смерти было не более двадцати дней. Именно возраст жеребенка и дает возможность успешно клонировать его. В настоящее время планируются исследования найденной тушки. В случае, если будет обнаружена хотя бы одна живая клетка, ученые сделают всё возможное, чтобы клонировать ее и «вырастить» детеныша древней лошади в наше время.

Учитывая факт того, что в настоящее время многие биологические виды находятся на стадии вымирания, клонирование древних животных может положительным образом сказаться на биоразнообразии нашей планеты.

Как сообщается учеными, у них уже был подобный опыт сотрудничества в корейскими учеными в области клонирования животных. В 2017 году они успешно клонировали щенков якутской лайки, чья порода почти полностью вымерла в 50е гг XX века. А два года назад южнокорейские ученые успешно клонировали пса, умершего от сердечного приступа. Когда к ним обратились хозяева собаки с просьбой клонировать их умершего любимца, это казалось практически невозможным - ведь с момента его смерти прошло уже практически две недели. Но, тем не менее, эксперимент удался, и уже скоро на свет появились щенки-клоны умершего животного.