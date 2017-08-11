Из «Энергии» ушел первый зам генерального конструктора

«Отец» ракеты «Союз-5» Игорь Радугин теперь будет вторым человеком в компании S7 Space.

Эта компания занимается реанимацией программы «Морской старт». Согласно планам S7 Space, в следующем году снова должны начаться коммерческие запуски ракет с плавучего космодрома в Тихом океане. Для этого уже закуплены украинские ракеты «Зенит», которые планируется использовать в начале новой программы. А вот задачей Игоря Радугина, по информации СМИ, станет разработка тяжелой ракеты многоразового использования, которая и будет работать на последующих запусках.

В РКК «Энергия», где Радугин был главным конструктором средств выведения, подтвердили, что его полномочия закончились 10 сентября. Кто займет его место, пока не известно. Однако именно преемнику Радугина придется продолжать дальнейшую разработку «Союза-5», а потом и сверхтяжелой «Энергии-5». Ранее стало известно, что уже на 2022 год запланирован беспилотный полет «Союза-5» с Байконура. А еще спустя два года он должен взлететь уже вместе с экипажем.