Осьминоги под экстази становятся более «общительными», - заявили ученые

Ученые установили, что поведение морских моллюсков и человека является схожим под действием наркотического вещества, экстази.

Необычное исследование провели ученые США. Они посадили калифорнийского осьминога в аквариум с растворенным в воде наркотиком. Обычно отстраненные друг от друга и живущие в ритме отшельников осьминоги, стали более активными и больше контактировали со своими сородичами.

Ученые отмечают, что не смотря на то, что общий предок осьминога и человека жил более пятисот миллионов лет назад, и что головной мозг этих моллюсков больше похож на мозг улиток, некие интеллектуальные способности у осьминогов достаточно велики. Например, они могут обманным способом заманивать своих жертв в ловушки, либо учиться, наблюдая за окружающими животными, в том числе за сородичами, а также они способны запоминать некоторые эпизоды.

На основании эксперимента с экстази ученые установили, что у осьминогов, как и у человека, белок, отвечающий за транспорт «гармона радости» - серотонина - практически идентичен. Тем не менее ученые говорят о том, что это лишь предварительный результат: нужны дополнительные исследования перед тем, чтобы сделать какие-либо конкретные выводы.

Не так давно, известный в Приморье дайвер, Дмитрий Рудась, выложил на своей страничке подводную съемку, на которой запечатлено, как осьминог «пожал ему руку». «Крепкое осьминожье рукопожатие. Наверное, он соскучился по общению!», - прокомментировал Дмитрий.