Создана электронная кожа, которая «чувствует» ветер, дождь и насекомых

Как пишет Science Robotics, в результате тестирования выяснилось, что в некоторых аспектах новинка оказалась даже чувствительнее живой человеческой кожи.

Разработку осуществили в Китайской академии наук. Робототехники поместили над магнитными датчиками полую мембрану, в верхнем слое которой находятся крошечные магниты. В результате малейшего давления они приближаются к датчикам, вызывая магнитные импульсы. Дальше они передаются с помощью специальной электронной схемы.

Инженеры протестировали свое изобретение, нанеся электронную кожу на искусственный палец. Опыты показали, что она смогла зарегистрировать не только изменение скорости и направления ветра, но и разницу в размере капель воды, а также движение по поверхности «кожи» муравья.

Ученые считают, что их разработка значительно продвинет науку в решении одной из основных задач современной робототехники – создании средств, которые позволят роботам выполнять сложные аккуратные манипуляции с учетом смены внешних факторов, например, изменении текстуры либо температуры объекта, обработки «приятных» ощущений.