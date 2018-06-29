Крупнейшее в истории планеты вымирание случилось мгновенно, - ученые

Вулканы, расположенные в Сибири, могли стать одной из причин массового вымирания на планете. К такому выводу пришли ученые.

После насыщения воздуха большим количеством углекислого газа произошло глобальное потепление, которое в свою очередь привело к массовому затоплению прибрежных территорий и, соответственно, вымиранию живых организмов.

Согласно последним исследованиям канадских и американских ученых вместе со своими коллегами из КНР, наиболее масштабное вымирание живых организмов произошло менее, чем за 1000 лет, что является слишком небольшим сроком (крайний диапазон устанавливался в 31 000 лет).

Исследования проводились на основе изучения скорости накопления биомасс в геологических отложениях южных районов Китая.

В это же время на Урале учеными были обнаружены отпечатки растения, возраст которого может достигать 290 млн лет. Как отмечают ученые, на окраине Красноуфимска древние окаменевшие организмы, жившие на нашей планете миллионы лет назад, можно найти буквально под ногами. Однако крупные отпечатки хорошей сохранности - большая редкость, соответственно, данная находка имеет высокую ценность для науки.