Ученые нашли опиум в античных кувшинах с Кипра

Исследователи давно обратили внимание, что керамические кувшинчики 17-14 веков до нашей эры, найденные на Кипре, имеют форму перевернутой маковой коробочки. Однако доказать их связь с использованием опиатов смогли только сейчас.

Как пишет журнал Analyst, похожие на мак кипрские кувшинчики даже получили особое название в честь этого сходства - base-ring juglets. Часть из них хранятся в Британском музее, причем несколько сосудов попали в музейную коллекцию в запечатанном виде. Это дало археологам и историкам надежду изучить их содержимое и установить предназначение сосудов.

Недавно к исследованиям подключились специалисты из Йоркского университета. По словам Рейчел Смит, возглавляющей команду исследователей, анализ действительно показал, что, кроме разложившегося растительного масла, в сосудах содержался и опиум (сильный наркотик, получаемый из мака). Однако ответить на все вопросы ученые пока не смогли. Дальнейшие исследования должны установить, был ли опиум частью растительной смеси на основе масла, либо изначально в кувшинчик наливали опиум, а после его использования хранили в том же сосуде масло.

Кроме того, предстоит определить и назначение опиатов. На данный момент одной из основных гипотез ученых остается использование растительных наркотиков в ритуальных действах.