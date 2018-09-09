Глобальное потепление могут вызвать ветряные электростанции

Возобновляемая энергия ветряных электростанций, переходить на которые призывают ученые, может также оказывать негативные побочные эффекты на окружающую среду, - к такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета.

Исследователями было установлено, что образующиеся при работе ветряных парков тепловые потоки значительно повышают температуру на их территориях, что в свою очередь оказывает негативное влияние на окружающие площади. Тепло перераспределяется не правильно, за счет чего температура окружающих регионов становится ниже.

Тем не менее, ученые считают, что ветряные электростанции наносят значительно меньший вред, чем масштабное употребление полезных ископаемых, которые расходуются на производство энергии. Еще меньший вред наносят солнечные электростанции, но они, в свою очередь, занимают значительно большие площади, в отличие от ветряных. Кроме этого ветряные электростанции гораздо экономичнее и при этом эффективнее.

Не так давно ученые создали модель застройки пустыни Сахары ветряными и солнечными станциями электричества. Согласно данным ученых, такая застройка сможет кардинальным образом изменить климат этих территорий, что превратит Сахару в зеленую долину с регулярными осадками до 0,6 мм в сутки.