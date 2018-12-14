Ихтиологи нашли сомов со щупальцами на голове

Амазонка преподнесла ученым очередную загадку. Они обнаружили новые виды рыб.

Им попались шесть новых неизвестных науке видов сомов, головы которых украшали жуткие костяные щупальца. Свои щупальца, по мнению специалистов, рыба использует как боевое оружие для защиты при кладке икры и своей территории.

По словам ихтиологов, до настоящего времени в водах рек Амазонки и Ориноко обитает большое количество неизвестных науке видов сомов и других рыб. Обнаруженные виды относят к роду Ancistrus. Их тело покрыто костяными пластинами, напоминающими доспехи древнего воина.

Самки сомов выбирают себе партнера с учетом его размеров и вида его костяных отростков, что подчеркивает его мощь.

Ученые сообщили, что живут такие рыбы только в чистых водах рек с быстрым течением. Иногда их можно встретить и в небольших ручьях.

По мнению экспертов, этот вид рыбы болезненно реагирует на вырубку лесов и добычу золота. Процесс добычи золота углубляет дно реки, это вызывает повышенную осадочную нагрузку, которая приводит к изменению структуры среды обитания речной экосистемы. Сомы к ней адаптируются с большим трудом.