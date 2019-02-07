Американские ученые обнаружили несколько видов сомов

Учеными обнаружено несколько видов сомов уродливого и в тоже время чем-то очаровательного внешнего вида.

У рыб голова покрыта щупальцами, когтистые шипы, которые выступают из их головы, и тела, покрытые броней. У этих рыб больше мифический вид, чем реальный. Этих шесть видов жутких на вид рыб называют щетинистыми сомами, род Ancistrus.

Щупальца на самом деле присутствуют только у самцов, они функционируют как своего рода знак, говорящий о том, что сом будет хорошим отцом. Именно самцы охраняют потомство и следят, чтобы хищники не уничтожили их детенышей.

По внешнему виду щупалец самка оценивает отца, как защитника потомства. Ученые обнаружили сома на северо-востоке Южной Америки в некоторых частях Венесуэлы, Колумбии и Гайаны, которые составляют географический регион под названием Гвианский щит. Но, как и многие другие виды во всем мире, сом сталкивается с некоторыми угрозами для своего выживания.

По словам ученых, эти существа очень чувствительны даже к незначительным изменениям в окружающей среде. Когда-то в реках и ручьях с чистой водой их было в изобилии, теперь их мало.

Угрозы их здоровью и численности несет крупномасштабное сельское хозяйство, обезлесение и золотодобыча. Последнее может не только изменить среду обитания рыб, но и отравить их ртутью.

Гибель или сокращение популяции одного вида может затронуть и другие. По словам ученых, все слои бассейна Амазонки взаимосвязаны, от рек до лесного полога.