Ученые изобрели «умную ткань», способную прохлаждать и согревать одновременно

Ученые из Китая и Америки создали «умную» ткань, которая способна сохранять тепло там, где это необходимо и, наоборот, прохлаждать определенные участки тела – об этом говорится в статье Science.

Происходит это волшебство следующим образом: ткань раскрывает волокна в зоне, где обнаружена влага и повышенная температура, таким образом происходит «проветривание» зоны. Аналогично, волокна ткани «закрываются» там, где кожа сухая и прохладная, тем самым обеспечивая сохранность тепла внутри.

Используя некоторые аксиомы в области обмена веществ организма с окружающей средой, ученые создают одежду различного назначения, в том числе и для альпинистов, участников зимних видов спорта и др. Одна их таких аксиом – это принцип теплообмена – тепловое излучение, с помощью которого создана ткань, которая позволяет отделить тепло, вырабатываемое телом. Но такие ткани работают только по одному алгоритму и не способны подстраиваться под разные условия окружающей среды.

Ученые из Мэрилендского университета создали ткань, которая готова к адаптации в разных условиях погоды и состояния человека. Целлюлоза и триацетат в составе волокон позволяют сближаться и отдаляться множеству нитей в ткани, что и позволяет материалу сохранять тепло и прохлаждать одновременно.