Самая старая дикая птица подарила миру птенца

Природа не устает удивлять ученых. Самка альбатроса по кличке Уиздом, самая старая дикая птица в мире, отложила яйцо и высидела его.

У нее появился птенец. Наблюдающие за ней исследователи рассказали, чтоУиздом и её партнер-самец познакомились в 2006 году, когда возраст самки был 56 лет. В прошлом году из отложенного яйца вылупился птенец. Появившийся недавно на свет птенец, предполагается, 37-й птенец Уиздом.

Уиздом означаетмудрость. Это вид темноспинного альбатроса Phoebastria immutabilis. Место их обитания - северная часть Тихого океана. Живут и размножаются эти птицы в колониях, куда входят миллионы птиц, на атолле Мидуэй, на северо-западе Гавайских островов.

Как предполагают биологи, Уиздом не менее 68 лет. Она была окольцована в 1956 году американским биологом Чендлером Роббинсом. На тот момент ей было приблизительно шесть лет, она не имела клички.

46 лет спустя, в 2002 году, при посещении колонии птиц ученый заметил ее и кольцо, которое он сам закрепил на ней. Сегодня за прибавлением потомства у самки темноспинного альбатроса следит Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Сейчас Уиздом и Акеакамаи, так назвали партнера, по очереди следят за птенцом и приносят пищу. Через пять-шесть месяцев птенец окрепнет и улетит во взрослую жизнь охотиться сам. Лет в пять-шесть вернется на атолл искать себе партнера.

Ученые занимаются изучением секрета способности альбатросов производить потомство и то, как оно влияет на межвидовые связи.