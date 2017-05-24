Археологи нашли редчайшую монету античности во время строительства Крымского моста

Строительство Крымского моста принесло немало неожиданных находок и сенсационных открытий.

Как считают ученые, они внесут весомый вклад в изучение исчезнувших государств. В зоне строительства железнодорожных путей к Крымскому мосту была найдена золотая монета. Здесь же нашли саблю, которая принадлежала половецкому воину, жившему в XII- XIII веков

Монета небольшая, ее вес 8 грами и диаметр 23 миллиметра. Историки сразу оценили редкость и ценность монеты, попавшей к нам из античных времен. Отчеканили к ее в 27 году нашей эры в Боспорском царстве. Это были времена правления первого царя Сарматской династии Аспург. Тогда их чеканили не для денежного оборота. Их хранили как накопленный капитал.

В руки историков и археологов попала настоящая редкость.. Сейчас в мире известны три подобные античные монеты. Одна хранится в Государственном Эрмитаже, вторая - в Нумизматическом обществе Берлина. Третья ожидала своей участи в земле. Теперь она настоящая сенсация.

Что касается сабли, с ней половецкий воин-кочевник участвовал не в одном сражении. Сохранность сабли достаточно хорошая, правда, время не пощадило деревянную рукоять, а клинок хранился в земле, ожидая, когда его поднимет рука нашедшего.

Но даже в таком виде сабля может многое рассказать, в частности, о расселении кочевого населения на Северном Кавказе в XII- XIII веках и определить виды вооружения того времени.