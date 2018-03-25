Диетологи рассказали об овощах, которые мешают похудеть

Люди, которые стремятся избавиться от лишнего веса, в первую очередь стараются ввести в свой рацион больше овощей. Это советуют и диетологи. На вопрос: все ли овощи полезны при похудении, ответили исследователи из Гарварда.

В ходе исследования была проанализирована информация, взятая из так называемых пищевых дневников, которые заполняли несколько тысяч волонтеров мужского и женского пола.

Ученые предупредили участников о необходимости отмечать употребление продуктов из перечня, включавшего более 130 наименований. Как показал анализ записей: растительные продукты с высоким содержанием крахмала мешают худеть, а иногда и вовсе помогают набрать вес.

К самым употребляемым и популярным крахмалистым овощам относится кукуруза, горох и картофель. Всем желающим расстаться с лишним весом стоит разумно подойти к введению их свой рацион.

Ученые предупреждают о необходимости контроля употребления этих овощей. Конечно, их не стоит полностью исключать из рациона. Они - прекрасное его дополнение. Но при их употреблении необходимо строго соблюдать условия: не использовать их в жареном виде и не готовить из них жирные и калорийные блюда.

Самыми полезными овощами, помогающими поддерживать стройность фигуры, являются те, что содержат в себе много пищевых волокон.