Археологи нашли в Италии следы средневековой катастрофы

Ученым удалось воссоздать детали одного из трагических событий средневековья. В XIV веке на итальянском острове Стромболи гигантский оползень заставил жителей покидать его в срочном порядке. Исследователи не исключают повторения таких катастроф в будущем.

Остров Стромболи – место с живописными видами и мягким климатом. И как дополнение к этой красоте местный вулкан с повышенной активностью. Как результат такого поведения, время от времени со склонов вулкана сходят лавины. А это угрожает и отдыхающим, и местным жителям.

Как показали результаты исследования, еще семьсот лет назад оползень в виде огромной массы земли обрушился в море и вызвал цунами. Видимо, это было причиной сильного шторма, который в 1343 году спровоцировал затопление Неаполя.

В результате раскопок траншей в северо-восточной части Стромболи недалеко от современной береговой линии, исследователи увидели три четко очерченных слоя гальки и черного песка. Эти породы не свойственны для острова. По мнению ученых, их принесли огромные волны.

Эксперты с помощью углеродного анализа определили, что эта катастрофа, когда остров накрыли гигантские волны, произошла между XIV и XVI веками. Ученым не удалось найти каких-либо сведений в исторических источниках, в которых бы упоминалось об этом трагическом событии в результате извержения вулкана.

Обнаруженная рухнувшая черепичная крыша местной церкви подтверждает прошедшие события. В качестве подтверждения выступают и обнаруженные захоронения. Скорее всего, все это было последствием природной катастрофы.

Франческо Петрарка описывал шторм в Неаполе в ноябре 1343 года. Как рассказывали очевидцы, погибли сотни людей. Эти сведения до сих пор хранятся в архивах писателя.

Южным областям Италии, по мнению ученых, угрожают огромные смертоносные волн намного больше, чем принято было считать.

Как сообщалось ранее, учеными изменена дата извержения Везувия. Катастрофа произошла не в августе 79 года, а в октябре.