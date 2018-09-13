В Северной Америке предрекают глобальный сдвиг климата к концу века

Ученые из США проанализировав ряд исследований, сделали вывод о глобальных изменениях климата на территории Северной Америки, что приведет к сдвигу климатических условий с южной части страны на северную.

Nature Communication опубликовала статью, где сказано, что в ближайшие сто лет, а возможно и раньше (это зависит от воздействия человека на окружающую среду) произойдет сдвиг климата с юга на север приблизительно на 800 километров.

Ученые проводили исследование, принимая во внимание показатели высших и низших точек температур в годовом диапазоне, а также количество выбрасываемых в атмосферу парниковых газов и количество осадков.

Выводы дают представление о состоянии климата в рамках нынешнего столетия, и говорят они о том, что если не изменится воздействие человека на окружающую среду, то к концу века климат США и Канады будут сильно отличатся от настоящего. Но даже при сокращении количества выбросов в атмосферу, на юге США может начаться процесс опустинивания.