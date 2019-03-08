Ученые доказали: через 30 лет мир изменится не в лучшую сторону

Стало известно о катастрофических последствиях воздействия глобального потепления. По прогнозам активного защитника природы Криса Барри, к 2050 году средняя температура увеличится на 3 градуса по Цельсию.

Команда австралийских исследователей во главе Криса Барри утверждают, что мир впервые за всю историю находится в таком ужасающем положении. Планетарная система Земли при нынешней траектории дойдет до точки невозврата. Впоследствии планета будет не пригодна для жизни, международный порядок будет нарушен, произойдет распад государств. Информация о катастрофическом прогнозе была изложена в отчете австралийских ученых.

Исследователи предлагают уделить должное внимание вопросу изменения климата на нашей планете, а также действиям по активной борьбе с газовыми выбросами в атмосферу.

Если не предпринимать никаких действий и мир продолжить существовать, как и последние двадцать лет, последствий не избежать. Будут происходить массовые миграции - около одного миллиарда людей. Западная Африка и Ближний Восток станут не пригодными для жизни, а в Северной Америке будет происходить множество климатических бедствий. Например, тепловые волны, засухи, лесные пожары. Вокруг будет царить хаос и разруха.

Мир должен стать на траекторию восстановления безопасного климата. Что бы избежать катастрофы необходимо сосредоточить огромные средства и усилия на создание специальной системы. Промышленные предприятия должны будут работать без выбросов в атмосферу, создав безопасную среду для восстановления климата. И тогда, возможно, мир сможет исправить ошибки прошлого и процветать.