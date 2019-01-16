Гигантская акула мегалодон вымерла раньше, чем считалось

Мегалодон - гигантская хищная акула. Это чудовище стало главным героем многих документальных фильмов, книг и блокбастеров. Как считают ученые, она вымерла, по крайней мере, на миллион лет раньше, чем предполагалось ранее, согласно новому исследованию.

Более ранние исследования, в которых использовался мировой образец окаменелостей, показали, что гигантская акула Otodus megalodon вымерла 2,6 миллиона лет назад. Другое недавнее исследование попыталось связать это вымирание (и вымирание других морских видов) со сверхновой, которая, как известно, произошла примерно в это время.

Однако группа исследователей во главе с палеонтологом по позвоночным Робертом Бессенекером отметила, что во многих местах были проблемы с данными об отдельных окаменелостях в исследовании, оценивающем дату вымирания.

В новом исследовании специалисты отмечали каждый случай обнаружения останков мегалодона. Они обнаружили, что подлинные ископаемые находки существовали до конца ранней Плиоценовой эпохи, 3,6 миллиона лет назад. Все более поздние окаменелости имели плохое состояние по разным причинам. До 3,6 миллиона лет назад мегалодон сохранил непрерывную летопись из окаменелостей на западном побережье.

Ученые с учетом данных тщательно проверяли каждую находку. После внесения обширных корректировок в эту всемирную выборку и статистического повторного анализа данных ученые обнаружили, что вымирание мегалодона должно было произойти, по крайней мере, на миллион лет раньше, чем было определено ранее.

Это существенная корректировка, поскольку это означает, что мегалодон, вероятно, вымер задолго до того, как вымерли другие животные примерно 1-2.5 миллионов лет назад.

Ранее считалось, что исчезновение мегалодона связано с этим массовым морским вымиранием, но на самом деле это не совсем верный вывод.

Кроме того, неясно, действительно ли это предлагаемое массовое вымирание является вымиранием, поскольку окаменелости морских млекопитающих в возрасте от 1 до 2 миллионов лет чрезвычайно редко встречаются, что дает двухмиллионный период на их таинственное исчезновение.

По мнению ученых, возможно, это был период фаунистического оборота (многие виды вымерли и появилось много новых видов), а не истинное немедленное и катастрофическое вымирание, вызванное астрономическим катаклизмом, таким как сверхновая.

Исследователи предполагают, что конкуренция с недавно эволюционировавшей современной большой белой акулой (Carcharodon carcharias) является более вероятной причиной вымирания мегалодона.

Большие белые впервые появляются около 6 миллионов лет назад и только в Тихом океане.

Ученые предполагают, что это короткое перекрытие (3,6-4 миллиона лет назад) было достаточным временем для того, чтобы большие белые акулы распространились по всему миру и вытеснили мегалодона по всему его диапазону, приведя его к вымиранию.