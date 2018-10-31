Новые открытия глубоководных животных требуют расширенной защиты в водах Коста-Рики

Трехнедельная экспедиция у побережья Коста-Рики расширила наши знания о глубоководных экосистемах региона. Ученые на борту исследовательского судна Falkor обследовали континентальную окраину подводных гор.

Подводные горы, простирающиеся от материка до национального парка Кокосовые острова, являются важным коридором для животных, населяющих этот район.

Исследуя эти системы, команда ученых сосредоточилась на отношениях между видами, от микробов до фауны, такой как рыба и кораллы. Были обнаружены, по меньшей мере, четыре новых вида глубоководных кораллов и шесть других животных, которые являются новыми для науки.

В ходе этой экспедиции были обследованы семь подводных гор в этом районе. По мнению ученых, важно сохранить местообитания, как основу для невероятных видов и экосистем, найденных в более глубоких районах, не всегда привлекающих внимание, которого они заслуживают. Одна из самых важных вещей, это понять, как работают эти сообщества, поэтому, если в будущем произойдут изменения, можно будет определить влияние человека.

Даже в глубоководных районах люди представляют угрозу для этих хрупких экосистем. Во время одного из 19 погружений с дистанционным управлением было обнаружено скопление мусора на глубине 3600 метров. Угрозы глубоководным районам уже существуют, включая рыболовство и энергетику, которые уходят в более глубокие воды, а также сохраняющийся риск изменения климата. На подводных горах встречаются редкие организмы и впечатляющие местообитания. Важно сохранить их, прежде чем они будут затронуты этими и другими угрозами.

Одним из уникальных открытий в ходе экспедиции было последовательное зонирование подводных гор, связанное с количеством кислорода. Уменьшение кислорода в океане из-за потепления планеты может в конечном итоге повлиять на эти зоны, где доминируют кораллы, морские вентиляторы, губки, хрупкие звезды и маленькие устрицы.

По рассказам специалистов, каждое погружение продолжает удивлять. Удалось обнаружить виды рифообразующих кораллов на глубине более 800 метров на двух разных подводных горах. Понимание того, как функционирует среда обитания, поможет нам понять, как работает планета в целом.