ДНК показывает раннее спаривание между азиатскими скотоводами и европейскими фермерами

В ходе нескольких исследований ученые пришли к выводу, что за сотни лет до изменения генетического облика европейцев бронзового века пастухи, жившие на степных пастбищах Западной Азии, уже смешивались и иногда спаривались с соседними фермерами в Юго-Восточной Европе.

Эта удивительная находка поднимает новые вопросы о решающем времени, когда широко распространенные кормовые и сельскохозяйственные популяции взаимодействовали в Кавказском регионе Евразии. Эти обмены, по-видимому, вызвали географическое распространение металлообработки, колес и повозок, а также индоевропейских языков, на которых до сих пор говорят во многих странах мира.

Археологи часто предполагали, что еще около 5600 лет назад кавказские фермеры, известные как майкопцы, мигрировали на север в большом количестве, принося металлообработку и ранние индоевропейские языки пастухам, которые бродили по лугам на краю региона. В этом сценарии этот культурный обмен привел степных скотоводов к развитию конно-повозочного образа жизни, который кочевники позже перевезли в Европу и Азию вместе с индоевропейскими языками, начиная примерно 5000 лет назад.

Как показали результаты исследования, древний анализ ДНК неожиданно обнаружил признаки спаривания более 5000 лет назад между западноазиатскими пастухами и европейскими фермерами.

В неожиданном повороте, Ямная ДНК показывает признаки общего предка только с восточноевропейскими фермерами, а не майкопцами. Генетический анализ, проведенный генетиками из Сямыньского университета в Китае и молекулярными антропологами, дает новый взгляд на генетическую историю ямных пастухов на сегодняшний день.

Ученые проанализировали наборы наследственных изменений в ДНК 45 особей, в том числе четырех ямных и 12 майкопских, обнаруженных в кавказских и степных могилах, возраст которых 6500 - 3500 лет. Были сделаны сравнения с ранее извлеченной ДНК других древних европейцев, азиатов и коренных американцев.

Как подсчитали ученые, большинство Yamnaya родословной приехали с Кавказа в качестве охотников-собирателей и меньшинство Yamnaya родословной — от 10 до 18 процентов — была унаследована от восточноевропейских фермеров.

Эти результаты показывают, что задолго до Yamnaya пастухов сфера взаимодействия в Восточной Европе между людьми различных генетических фонов была обширной.

По сообщению ученых, майкопцы, с другой стороны, унаследовали около половины своей ДНК от анатолийских фермеров, которые населяли то, что сейчас является Турцией. Эта находка еще больше подчеркивает генетическое отделение майкопских фермеров от ямных скотоводов, которые не разделяют ДНК с анатолийскими культиваторами.

На удивление, майкопские фермеры горного Кавказского региона практически не оставили генетического следа на ямных пастухах к северу. Свидетельства малого количества спаривания между горными майкопскими фермерами и степными ямными скотоводами - большой сюрприз, по словам ученых.

Миграция некоторых майкопцев на ямную территорию, сопровождавшаяся передачей знаний и языка, все же произошла. Эпизодические миграции на север через Кавказ в ямные луга соответствуют сценарию, в котором древняя родина индоевропейского языка лежала среди анатолийских фермеров, как предполагают исследователи.

Если они правы, они решили один из самых сложных вопросов в изучении языков. Но давно обсуждаемые истоки индоевропейских языков остаются неопределенными. Исследователи считают вероятным, что индоевропейские языки - предшественники возникли среди степных скотоводов.