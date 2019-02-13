Сапсаны находятся на грани вымирания

Как считают специалисты, сапсан относится к тем птицам, которых называют самым совершенным летательным аппаратом в мире.

Свирепая и стремительная, стального синего цвета птица движется к вымиранию в Северной Америке.

Ученые считают причиной вымирания сапсана опасно высокие уровни пестицида. В его организме обнаружено значительное количество химических веществ. Они присутствовали в яйцах, жире и тканях птиц. Сапсаны не употребляют напрямую ДДТ, но получают его, поедая других птиц, которые в своих южных миграциях поглощают зараженных ДДТ насекомых.

Американской сапсан (anatum Фалько Перегринус) был объявлен вымирающим. США запретили использование ДДТ в 1972 году. Однако пестицид задержался в окружающей среде, и к 1975 году популяция сапсанов в Северной Америке достигла минимума в 324 гнездящихся пары.

Государственные и федеральные агентства работали с природоохранными группами по разведению видов в неволе, с 1974 года в дикую природу было выпущено около 6000 птиц. Этот вид был исключен из списка исчезающих видов в США в 1999 году.