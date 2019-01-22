Ученые: мир становится зеленее

Сотрудники кафедры Земли и окружающей среды Бостонского университета обработали данные, собранные орбитальной камерой НАСА, которая день за днем отслеживает зеленую растительность на поверхности Земли.

На этой неделе сотрудники университета опубликовали новое исследование, показывающее, что количество поверхности земли нашей планеты, покрытой зелеными листьями, увеличилось между 2000 и 2017 годами.

Степень глобального озеленения больше, чем ранее измерялась с помощью других, менее точных приборов.

Еще более интересно: специалисты смогли точно определить причины увеличения или уменьшения листового покрова в определенных областях.

В некоторых местах изменения в лиственном покрове, по-видимому, были вызваны погодными и климатическими изменениями. Вегетационный период становится все длиннее в некоторых умеренных районах, и повышение уровня углекислого газа может производить более крупные, листовые растения.

Одна большая территория Бразилии лишилась растительности. По мнению ученых, это произошло из-за засухи.

Однако самые поразительные изменения были результатом человеческих решений в Китае и Индии. Обе страны стали намного зеленее.

Как говорят ученые, это очень хорошие примеры того, как политика может реально изменить ситуацию.

Озеленение Индии происходит по причине огромного расширения орошаемого земледелия. В Китае около половины нового листового покрова является результатом масштабных усилий по лесовосстановлению. Это спонсируемая правительством попытка предотвратить катастрофические пыльные бури, которые произошли в результате вырубки лесов. У них большая и комплексная программа по выращиванию деревьев, посадке деревьев и их содержанию.

Эти деревья, скорее всего, останутся на месте, захватывая пыль, а также углекислый газ, парниковый газ. Они будут хранить этот углерод в древесине, корнях и почве, внося свою лепту в процесс замедления глобального потепления.