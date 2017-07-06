Эксперты назвали 8 бесполезных косметических процедур

В бьюти-индустрии по истине огромный спектр всевозможных процедур, которые используются для поддержания молодости и красоты, и которые демонстрируют беспощадность маркетинга. Эксперты назвали 8 из них, не оказывающих никакого эффекта.

Первая в списке – сенная ванна. Ванну с сеном принимают, якобы, для поддержания тонуса организма. Ученые заявили, что такая ванна может принести только аллергию и раздражение. Следующая процедура – криотерапия – воздействие на кожу сверхнизкими температурами. Эксперты полагают, что кусочки льда из отвара ромашки будут эффективнее и менее травматичны. Массаж мячами для гольфа – по утверждениям профессионалов – травмирует кожу. Алмазный пилинг – замедляет восстановительный процесс и провоцирует потерю влаги. Лазерный шлем – может привести к ожогам, альтернатива – массаж с маслами. Далее в списке – рейки на лошади, это медитации на лошади, эксперты утверждают, что это может быть травмоопасным. Слон массажист - есть риск покалечиться. Гирудопластика – омоложение пиявками – процедура может вызвать ряд осложнений.