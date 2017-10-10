Названы продукты, служащие для профилактики остеопороза

Таких продуктов, по словам специалистов, всего семь.

Недавно ученые назвали семь продуктов, служащих для профилактики остеопороза. По словам специалистов, в этих продуктах содержится кальций и витамин D, которые положительно влияют на укрепление костной ткани. Также положительное воздействие оказывают калий, витамин C и магний. Ученые говорят, что главное для человека – это понимать серьезность болезни, ведь симптомы ее безболезненные, а последствие наоборот. Эксперты сообщили, что на столе у человека каждый день должны быть лиственные овощи. Сладкий и белый картофель стоит запекать и употреблять в вареном виде.

Также стоит кушать каждый день хотя бы один апельсин или грейпфрут. Не стоит пренебрегать и рыбой, которая не только влияют на кости, но и помогают работе сердечно-сосудистой системе. Специалисты рекомендуют отказаться от сахара и заменить его, например, черной тростниковой патокой. Также не мешало употреблять хлебцы и хлопья. А из орехов можно отдать предпочтение миндалю.