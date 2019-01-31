Неандертальцы были хищниками

В ходе исследования ученые обратили внимание на то, что у неандертальцев была заметная склонность к мясу. Теперь молекулярное исследование показывает сходство с волками.

2,1 миллиарда лет назад это существо двигалось по Земле. Неандертальцы питались в основном мясом, это давно подозревалось, но не было доказано. Новое исследование подтверждает теорию их плотоядного пристрастия. Неандертальцы были среди высших хищников даже после того, как анатомически современные люди стали появляться среди них.

Считается, что самые ранние предки людей питались растениями так же, как сегодня питается величайшая из обезьян - горилла. Однако ранние вегетарианцы среди людей иссякли и вымерли, а мясоеды остались по сей день. Всеядность, кажется, осталась со времен австралопитеков, которые жили от 3 до 4 миллионов лет назад и ели все, что двигалось или не двигалось.

Ко времени гораздо появления Homo erectus вкус мяса прочно укоренился в их рационе. Только неизвестно, охотились они или собирали падаль. Довольно ясно, что через пару миллионов лет предки-гоминины неандертальцев и современных людей стали всеядными и жаждущими мяса, поэтому из этого следует, что мы продолжили эту привычку. Эксперты попытались ответить на вопрос: какую долю в рационе составляло мясо.

Последнее исследование показывает, что для неандертальцев эта пропорция действительно была очень большой. До недавнего времени прямых доказательств не было. Например, в неандертальских владениях были найдены кости разделанных животных. Недавнее исследование постулировало, что у неандертальцев была утолщенная грудная клетка по сравнению с Homo sapiens. Это было необходимо для размещения увеличенных печени и почек из-за их тяжелой белковой диеты.

Оружие, используемое неандертальцами, предположительно для охоты за зверьем к обеду, также были идентифицированы. Недавнее исследование даже предполагает, что они могли разработать копья, которые они могли бы бросить издалека, а не просто втыкать копье в свою жертву с близкого расстояния. Но самое последнее, решающее доказательство дает молекулярный анализ изотопов азота, найденный в коллагене, который в свою очередь был найден в двух неандертальских местах в Франции.

Было обнаружено, что соотношение азота-14 и азота-15 в костях неандертальцев аналогично соотношениям современных крупных плотоядных животных, таких как волки. Это наводит антропологов на мысль, что неандертальцы ели в основном мясо с небольшим количеством овощей. Следует признать, что неандертальцы существовали в течение нескольких сотен тысяч лет, и существовал целый ряд морфологий и, вероятно, целый ряд форм поведения.

Другое исследование, которое было проведено еще в 2014 году, рассмотрело неандертальские копролиты (окаменелые фекалии). Анализ подтвердил мясные привычки неандертальцев. Суть в том, что неандертальцы, очевидно, были всеядны, как и мы, но уделяли гораздо больше внимания мясу, чем мы. Специалисты ответили на вопрос: каких животных ели неандертальцы, если судить по изотопному анализу.

Предыдущие исследования показали, что мясо мамонта и пресноводная рыба производят высокие соотношения азота. Так же как и употребление сырого мяса, детенышей животных, приготовленной пищи и грибов. Оказывается, что употребление грибов также может привести к высоким значениям изотопов азота. Ученые добавляют, что археологические данные свидетельствуют в пользу охоты на оленей, но не рыболовства. Анализ не подтвердил употребление мамонтов.

Результаты изотопов азота подтвердили позицию неандертальцев в пищевой сети как потребителей травоядных, а высокие изотопные соотношения в объемном костном коллагене можно объяснить только потреблением травоядных. По словам специалистов, трудно сказать, что именно они ели, и это исследование не является абсолютным доказательством. Но это укрепляет позицию, что вегетарианцами неандертальцы не были, и они ели много мяса, целых 80 процентов своего рациона. Если они и ели растения, то это был гарнир к стейку.