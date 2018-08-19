Зубной налет показал, чем питались древние монголы

Исследования, проведенные учеными, доказывают, что древние монголы пили коровье, овечье молоко и молоко яка.

В современной Монголии сегодня доят семь видов животных, включая яков и верблюдов. Недавние исследования показывают, что яков доили и 3000 лет назад. Такой вывод специалистам позволил сделать такой скромный источник как древний зубной налет.

Но как далеко в прошлое простирается эта традиция молочного животноводства, трудно почерпнуть из обычных археологических свидетельств. Кочевой образ жизни не оставлял после себя горы бытового мусора, в котором оставлены древние горшки со следами молочных жиров. Антропологи изучили скелеты из 22 курганов, относящихся к культуре оленьего камня. Это был народ, который жил в восточных степях Монголии около 1300 года до нашей эры.

Исследователи проанализировали молочные белки в зубном налете, извлеченном из зубов из человеческих скелетов, датируемых примерно 1300 годом до н. э. Результаты показывают, что люди в Монголии пили молоко животных, включая коров, овец и коз, по крайней мере, 3000 лет.

Зубной камень на зубах скелетов содержал следы молочных белков. Эти белки показали, что люди пили молоко коров, яков, коз и овец, а не верблюдов или оленей, которых современные монголы доят сегодня.

ДНК древних монголов также показало, что они не способны переваривать лактозу в зрелом возрасте.

Команда ученых впервые обнаружила молочные белки в зубном камне скелетов Европейского бронзового века, датируемых 3000 годом до нашей эры. Затвердевший налет сохраняет крошечные свидетельства всех видов событий в жизни человека: от употребления молока до вдыхания пыли во время работы в пыльной рабочей среде.