Кофеин заставляет воду засыпать

Вопреки хорошо известному стимулирующему воздействию на человека, кофеин замедляет движение молекул воды. Исследователи из ESPCI в Париже и AMOLF в Амстердаме недавно сообщили об этом.

Кофеин заставляет молекулу воды (H2O) засыпать. Чашка кофе известна своим бодрящим эффектом. Это потому, что он содержит кофеин, наиболее часто используемый стимулятор в мире. Он пользуется огромной популярностью в таких напитках, как кофе, чай, безалкогольные и энергетические напитки. Кофеин стимулирует центральную нервную систему и повышает работоспособность человека.

Человеческое тело состоит примерно на 60% из воды. В молекулярном масштабе вода очень динамична, молекулы воды обладают сверхбыстрыми движениями. Будут ли они показывать такое же поведение в присутствии кофеина? Исследователи из ESPCI в Париже и AMOLF в Амстердаме задавали себе этот вопрос и проводили эксперименты в лаборатории, чтобы выяснить это.

Они использовали предварительную систему лазера для того, чтобы изучить движение молекул воды. Они обратили внимание на то, что присутствие кофеина замедляет движение молекул воды. Исследователи заметили, что одна молекула кофеина замедляет 10 окружающих молекул воды. Следовательно, в чашке кофе замедляется каждая тысяча молекул воды.

Исследователи также изучили действие таурина, часто используемого компонента энергетических напитков. Они обнаружили, что таурин также тормозит молекулы воды. Одна молекула таурина замедляет 4 молекулы воды. Энергетические напитки часто содержат кофеин и таурин. Их совокупный эффект приводит к замедлению 1 из 2000 молекул воды.

Однако не стоит переживать, если вы только что налили себе чашку кофе. Чтобы заметить эффект медленной воды, нужно выпить нереальное количество чашек кофе. Потребление одной чашки кофе замедляет только одну из миллиона молекул воды в организме человека.