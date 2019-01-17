Оптическая иллюзия движения вызвала «зависание» мозга

Ученые рассказали о том, как именно оптические галлюцинации воспринимаются зрительными органами. По их словам, головной мозг зависает на небольшие временные промежутки.



Речь, в данном случае, идет об иллюзии Пинны–Брелштаффа. Она выглядит как несколько кругов, которые начинают крутиться, хотя в реальности остаются статичными. Этот феномен происходит по причине различной скорости восприятия отделов мозга, отвечающих за обработку информации, поступающей от движущихся объектов. Таким образом, статическое изображение перестает быть таковым в связи с тем, что главный орган центральной нервной системы не успевает правильно обработать всю получаемую информацию.

Причины, по которым за восприятие зрительных галлюцинаций отвечает именно этот отдел мозга, неизвестны. Любой предмет, анализируемый височной долей, может стать движущимся в глазах смотрящего.