Мухи без сна прожили долгую жизнь

У лишенных сна мух не было замечено сокращения продолжительности жизни. Значит ли это, что только у людей проблемы со сном?

Исследователи разработали систему мониторинга дрозофилы. Они следили за их движениями с помощью камеры и использовали крошечные двигатели, которые не давали возможности мухам спать.

Сон принято считать необходимым для выживания. Ученые, которые неоднократно нарушали сон более тысячи плодовых мух, сообщают, что для поддержания жизни может потребоваться меньше сна, чем считалось ранее, по крайней мере, у одного вида.

Несколько исследований с участием собак и тараканов, начиная с конца 19-го века, показывают, что лишение сна может привести к сокращению продолжительности жизни. Но по методам, которые использовали исследователи, трудно сказать, был ли это вред от недосыпания или стресс от лечения.

Новое исследование использовало более мягкий подход, в надежде увидеть истинные последствия лишения сна. Автоматизированная система, разработанная исследователями для наблюдения за мухами, отслеживала их движения с помощью камер, оценивая любой длительный период без движения как сон. Когда их не будили несколько раз, самцы спали около 10 часов в день, самки в среднем около пяти.

Чтобы не дать мухам уснуть, исследователи оснастили систему крошечными двигателями, которые будут мягко будить мух в любое время, когда они будут неподвижны, по крайней мере, в течение 20 секунд. С помощью этого метода исследователи лишали мух отдыха в течение всей их жизни, опрокидывая их сотни раз в день. И даже если мухи спали в периоды неподвижности, они могли спать в среднем около 2,5 часов в день.

Сотрудники Имперского колледжа Лондона были удивлены результатом исследования.

В то время как самки мух в ходе эксперимента умирали примерно на десять дней раньше, чем другие мухи, самцы имели совершенно нормальную продолжительность жизни около 50 дней. Исследователи предполагают, что, возможно, все, что сон делает в качестве необходимого обслуживания, может произойти в очень короткий период времени, так что для поддержания организма в живых требуется мало сна.

Исследование имеет ограничения. По словам сотрудников из Гарварда, которые изучают сон с помощью фруктовых мух, они рассмотрели только на один штамм плодовой мухи. Как считают ученые, необходимо протестировать несколько штаммов, чтобы понять, как реагируют другие мухи.

Кроме того, не все согласны с тем, что ученым удалось точно зафиксировать, когда мухи бодрствуют или спят. Например, некоторые периоды, когда мухи совершали крошечные движения, были засчитаны как время бодрствования.

Возможно, что микро-движения, о которых сообщают ученые, не являются частью поведения сна. Если это так, то мухи могли спать больше, чем предполагали исследователи.

Специалисты, проводящие эксперимент, не согласны с таким утверждением. По их мнению, эти движения не то же самое, что подергивания, которые происходят во время сна животных. Мухи ходили между записанными небольшими движениями, и в это время они кормились или ухаживали.

Работа затрагивает интересный вопрос: насколько продолжительность времени, проведенного во сне, связано с состоянием здоровья. Невыспавшийся человек хорошо знает симптомы недосыпа. По-видимому, сколько нужно спать, так и останется чисто академическим интересом. Возможно, кому-нибудь удастся доказать, что время, проведенное во сне, имеет меньшее значение, чем ему придают.