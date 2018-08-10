Японские ученые нашли средство против старости

В Японии горькие листья ашитаба использовались в народной медицине. Новое исследование обеспечило научным обоснованием их употребление.

Клетки стареют и причиняют ряд заболеваний и разладов в работе организма. Фрэнк Мадео, профессор Института молекулярной биологии Университета Граца в Австрии, который принимал участие в проведении исследования, подтвердил, что растение способно очистить организм.

Этот процесс очистки является ключевым для поддержания хорошего здоровья по мере старения организма. Когда клетки не в состоянии быстро и эффективно удалить поврежденные части, они могут накапливаться и это может привести к заболеваниям, включая рак.

Есть уже несколько соединений, известных ученым, которые работают, чтобы стимулировать процесс очистки. Но в стремлении расширить поле соединений, способных защитить клетки и повернуть время вспять, команда исследователей обратилась к классу веществ, называемых флавоноидами.

Ученые старались найти флавоноиды, которые смогли помочь предотвратить разрушительное вызревание в клетках. Они проверили 180 соединений, представляющих различные подкатегории флавоноидов, в поисках кандидатов, которые могли бы иметь естественную способность противодействовать возрастной гибели клеток.

После первоначального скрининга они остановились на DMC, которое в большом количестве содержится в листьях ашитаба, и начали тестировать, как вещество влияет на клетки. Затем команда проверила влияние DMC на клетки, как у червей, так и у плодовых мух, обычных испытуемых в медицинских исследованиях.

Как показали результаты исследования, хроническое лечение DMC продлило среднюю продолжительность жизни обоих модельных организмов примерно на 20 процентов.

Дополнительные тесты показали, что соединение помогает защитить клетки в сердцах мышей через процесс аутофагии и даже защищает от повреждения печени, вызванного интоксикацией этанолом.

Специалисты также испытали влияние ДМК на нескольких типов человеческих клеток и нашли, что там тоже вещество работало для того, чтобы замедлять вызревание.

Как считают ученые, эксперименты показывают, что эффекты DMC могут передаваться людям, хотя нужно быть осторожным и ждать реальных клинических испытаний.

Исследование все еще находится на ранних стадиях. Специалисты говорят, что следующие шаги будут включать в себя тестирование того, будут ли положительные эффекты DMC в сердцах мышей распространяться более широко, чтобы защитить мышей от старения и возрастных заболеваний.