Девочки-близняшки с отредактированными генами склонны к повышенной успеваемости

Редактирование генов – реальность сегодняшнего дня.

Новое исследование показывает, что противоречивый эксперимент по редактированию генов, направленный на то, чтобы сделать детей устойчивыми к ВИЧ, также мог улучшить их способность учиться и запоминать.

Стоит напомнить, что не так давно прошла процедура модификации генов девочек-близняшки, которых назвали Лулу и Нана. Их гены поддались исследованию китайской научной группы с помощью нового инструмента редактирования CRISPR. Цель состояла в том, чтобы сделать девочек невосприимчивыми к ВИЧ-инфекции, вирусу, вызывающему СПИД.

Теперь, новое исследование показывает, что то же самое изменение, внесенное в ДНК девочек, в ген под названием CCR5, не только делает умнее, но и улучшает восстановление человеческого мозга после инсульта. Также этот ген связывают со склонностями к повышенной успеваемостью в школе.

«Да, он действительно повлиял на их мозг», – говорит Альсино Дж. Сильва, нейробиолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, чья лаборатория раскрыла новую важную роль гена CCR5 в памяти и способности мозга. формировать новые связи. «Простейшая интерпретация заключается в том, что эти мутации, вероятно, будут влиять на когнитивные функции у близнецов», – говорит Сильва.

Эксперимент был широко осужден как безответственный, и в Китае завели уголовное дело. Новости о первых детях с отредактированными генами также вызвали спекуляции о том, можно ли однажды использовать технологию CRISPR для создания сверхинтеллектуальных людей, возможно, как часть биотехнологической гонки между США и Китаем.