Ученые: Мутация анти-ВИЧ сокращает жизнь

Мутация ∆32 в генетической последовательности CCR5, использованная генетиком из Китая Цзянькуем Хэ для создания устойчивых к ВИЧ детей, может сокращать продолжительность жизни. На это указывает масштабный генетический анализ, произведенный сотрудниками Калифорнийского университета в Беркли (США).

Ген CCR5 кодирует белок на поверхности лимфоцитов, с помощью которого частицы ВИЧ проникают внутрь клетки. Избежать этого помогает мутация ∆32: у ее носителей ген CCR5 укорочен, следовательно, укорочен и белок, поэтому вирусная частица не может им воспользоваться. Носители мутации в обоих вариантах гена (гомозиготы) не подвержены вирусной инфекции; если же мутация существует только в одной из копий (гетерозиготы), то заболевание развивается не так быстро и с меньшим влиянием на организм.

Китайский молекулярный биолог Цзянькуй Хэ, напомним, сообщил о рождении первых в мире ГМ-детей в ноябре 2018-го года. Итогом работы Хэ стало появление на свет девочек-близнецов, ДНК которых была изменена таким образом, чтобы они были невосприимчивыми к вирусу иммунодефицита человека. Для того, чтобы защитить девочек от ВИЧ, Хэ модифицировал их ген CCR5. Однако новое исследование американских генетиков показало, что мутация CCR5-Δ32 не только защищает от вируса, но и сокращает продолжительность жизни.

Всего анализировали около 400 геномов. Стало известно, что люди с мутацией в гене CCR5 умирают, не достигнув средней продолжительностижизни в около 20 процентов случаев. Причем, их смерти были обусловлены разными заболеваниями как частыми, вроде осложнений против гриппа, так и такими редкими, как лихорадка Западного Нила.