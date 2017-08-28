Вымершая гигантская пчела обнаружена живой

Самая большая в мире пчела - это большое черное насекомое, похожее на осу, длиной с большой палец взрослого человека, считалась вымершей. Крупная пчела была обнаружена живой в Индонезии в прошлом месяце, спустя десятилетия после того, как ее видели в последний раз.

Гигантская пчела Уоллеса была названа в честь первооткрывателя Альфреда Рассела Уоллеса, который нашел этот вид в 1958 году. Последний раз образец был замечен в 1981 году. Гигантская пчела Уоллеса была продана за 9 000 долларов на eBay в прошлом году. В январе 2019 года группа ученых отправилась в Индонезию в поисках пчелы. Их долгий путь окупился.

Недавно вновь открытая гигантская пчела Уоллеса, также называемая «Раджа ОФУ», или король пчел, получила широкое внимание средств массовой информации. Ее назвали «кошмарной пчелой».

По наблюдению исследователей, пчелы строят общие гнезда на жилищах термитов. Об это писал исследователь Адам Мессер в 1980-х годах. Мессер был последним ученым, который писал о сверхразмерных пчел в дикой природе.

Энтомологи, вернувшись в США после открытия, планируют совместными усилиями с исследователями и группами охраны природы в Индонезии обеспечить защиту гигантской пчелы.

Гигантская пчела вызывает ужас своим внешним видом. Как говорят исследователи, о ней не стоит судить по внешнему виду. Понимание того, что ее гигантские крылья помогают ей передвигаться по индонезийским лесам, помогает чувствовать, что в мире, где так много потерь, надежда и чудо все еще существуют.

Биолог-консерватор Робин Мур отметил, что объявление о повторном открытии пчелы может быть спорным.