Ученым удалось идентифицировать загадочное существо возрастом 480 миллионнов

480-миллионное загадочное существо, наконец, идентифицировано по сохранившимся кишкам.

В течение последних 150 лет ученые горячо обсуждали загадочное существо, которое жило сотни миллионов лет назад, задолго до того, как динозавры ходили по земле. И теперь, с открытием потрясающе подробных окаменелостей, палеонтологи, наконец, идентифицировали причудливые формы жизни.

Пока ученым не ясно, где и как эти существа вписываются в генеалогическое древо животных. Новое исследование показало, что они являются иглокожими, древними родственниками современных животных, таких как морские ежи, морские звезды, морские лилии, перьевые звезды и морские огурцы.

Невероятные окаменелости были обнаружены во время раскопок в 2014 году вдоль края пустыни Сахары на юге Марокко. Раскопки дали огромное количество окаменелостей, в том числе около 450 stylophoran образцов. Каждый из них жил около 478 миллионов лет назад.

Но исследователи не сразу поняли, что некоторые из окаменелостей включают в себя сохранившиеся мягкие ткани. Обнаружение мягких тканей было беспрецедентным. Стилофоранские окаменелости находили во многих местах с 1850-х годов, что позволило исследователям определить, что эти существа жили от среднего кембрия до позднего каменноугольного периода, или около 510 миллионов до 310 миллионов лет назад, когда существа вымерли. Но из-за того, что мягкие ткани так редко окаменевают, стилофоры были известны только по твердым костям.

По словам специалистов, их внутренняя анатомия была совершенно неизвестна. Ранее другие исследователи придумывали всевозможные идеи о стилофорах. С 1850 по 1950-е годы большинство исследователей считали, что стилофораны были нормальными иглокожими.

Специалисты считают, что нормальные иглокожие имеют внутренние скелеты, состоящие из минерализованных кальцитовых пластин и так называемых водных сосудистых систем, которые помогают им двигаться и дышать.

Большинство иглокожих, включая морских звезд, имеют пятилучевую симметрию. Они тесно связаны с другой группой беспозвоночных, желудевыми червями и позвоночными. Желудевые черви и иглокожие позвоночные составляют общую группу, известную как deuterostomia.

В начале 1960-х годов бельгийский палеонтолог Жорж Убагс высказал предположение, что он напоминает морских звезд.

В конце 1960-х годов британский палеонтолог Ричард Джеффри предложил совершенно другую идею. Он считал, что основным телом стилофора была голова, держащая глотку и мозг. Джеффри подумал, что stylophorans были недостающим звеном между иглокожими и хордовыми.

В 2000-х годах британский палеонтолог Эндрю Смит предложил еще одну интерпретацию. Он сказал, что stylophorans были, вероятно, не недостающее звено между иглокожими и позвоночными. Скорее всего, это примитивные deuterostomes, заполнявшие промежуток между желудевыми червями и иглокожими.

Однако новое открытие окаменелой мягкой ткани изменило все. Плоские тела стилофоранцев содержали кишечник. Придаток не был закрыт, как стебель, а скорее выглядел как конечность морской звезды. Эта конечность содержала водную сосудистую систему, которая помогала существам двигаться и есть, так же, как конечности морских звезд.

У stylophorans нет пяти-лучистой симметрии, они скорее всего ее потеряли. По мнению ученых, они были более продвинутые эволюционно, чем другие лучистые иглокожие.

По мнению исследователей, это открытие имеет особое значение, потому что оно завершает 150-летнюю дискуссию о положении этих странных на вид окаменелостей на древе жизни.