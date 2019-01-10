Коктейль из антибиотиков может бороться с кишечной палочкой

Группа ученых в Дании пытается сделать шаг вперед в борьбе с устойчивостью к антибиотикам. Сегодня многие болезнетворные бактерии приобретают гены устойчивости, которые делают лечение антибиотиками неэффективным.

В частности, один ген, CTX-M-15, кодирующий бета-лактамазу расширенного спектра (ESBL), может привести к резистентности E. coli, вызывающей инфекции мочевыводящих путей.

Команда исследователей в DTU показала, что коктейль из двух распространенных антибиотиков: мециллинама и цефотаксима может сделать эти специфические мультирезистентные E. coli снова чувствительными к лечению.

Ген CTX-M-15 широко распространен во всем мире и ограничивает способность врачей эффективно лечить инфекции мочевыводящих путей.

Ученые считают необходимым принять меры предосторожности, чтобы избежать сопротивления, потому что очень вероятно, что эта мутация произойдет в какой-то момент. И мециллинам и цефотаксим работают как переключатель, и бактерии становятся чувствительными к лечению.

Еще одно преимущество использования мециллинама и цефотаксима в качестве лекарственной комбинации заключается в том, что оба препарата можно вводить перорально – в виде таблеток. Таким образом, врачи могут использовать эти два уже одобренных препарата для лечения мультирезистентных инфекций E. coli (ESBL).

По оценкам ВОЗ, 50 процентов женщин сообщают о том, что в какой-то момент их жизни у них была инфекция мочевыводящих путей. Таким образом, это новое открытие может быть очень актуальным в лечении этой инфекции. Кроме того, новые антибиотики довольно редки на рынке, что заставляет врачей искать новые применения существующих лекарств.

Переключатель работает только с этим специфическим напряжением ESBL E. coli. Следовательно, крайне важно знать профиль болезнетворных бактерий, чтобы выбрать правильную стратегию комбинации.

Это может позволить секвенировать образцы пациентов в клинике и адаптировать лечение антибиотиками на основе мутационного ландшафта в тесте.

В этом новом исследовании ученые использовали адаптивную лабораторную эволюцию в сочетании со случайным подходом мутагенеза для обнаружения мутантов E. coli, устойчивых к мециллинам и цефотаксиму. Используя этот метод, они могли имитировать естественный эволюционный процесс в лаборатории. Группа изучила ген бета-лактамазы CTX-M-15, который обладает высокой степенью переносимости и, следовательно, имеет высокий риск распространения между болезнетворными бактериями.

Результаты показали, что бактерии, которые стали устойчивы к мециллинаму, были чувствительны к цефотаксиму. В то же время бактерии, которые стали устойчивы к цефотаксиму были чувствительны к мециллинаму

По мнению ученых, результаты интересны тем, что бактерии просто не могут пережить оба препарата. Кроме того, тот же ген, только с одной мутацией, показывает эту функцию переключения.

Как считают исследователи, этот метод доказательства концепции позволит другим изучать другие гены резистентности, чтобы найти новые комбинации препаратов с коллатеральной чувствительностью. Это будет способствовать эффективному лечению.