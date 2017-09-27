Энтомологи рассказали о бабочках Флориды

15-летнее исследование энтомологов заставило их переосмыслить старые теории о мимикрии животных.

Исследование, недавно проведенное сотрудниками колледжа сельского хозяйства и наук о жизни Аризонского университета, нашли интересный ответ. Бабочки вице-король, живущие в северной Флориде, вдали от южных бабочек монарха, не только более многочисленны, чем их южные родственники, но и имеют свой собственный неприятный вкус.

Классическая теория, называемая Бейтсовская мимикой, утверждает, что съедобный вид имитирует несъедобный или ядовитый. Одно животное часто похоже на другое. Они только очень различаются по вкусу. Неприятный опыт, связанный с попыткой пожевать модельный вид, убеждает хищников избегать обоих видов, поскольку они не могут достоверно определить разницу между ними.

Если бы бабочки следовали Бейтсовской мимике, то популяции вице-королей, живущие в регионах, где хищники никогда не встречали неприятных на вкус особей, выглядели бы как вкусная, легкая закуска для хищников.

По всей Флориде гусеница вице-короля питается одним и тем же растением - каролинской ивой. Дерево содержит фенольные гликозиды, химические родственники аспирина. Это спасает его от вредителей.

Для вредителей токсины, содержащие аспирин, могут быть смертельными, но гусеницы выработали способы избежать отравления растениями. Возможно, храня их в жирных телах, гусеницы вице-короля не допускают химических веществ в свои обменные процессы и живут невредимыми.

Когда вице-король живет рядом со своими образцовыми видами, он, скорее всего, сбрасывает токсины, когда превращается из гусеницы в бабочку. Но когда она живет независимо от них, она удерживает токсины, что делает ее неприятной для хищников. Это открытие меняет отношение биологов к мимикрии.

В лаборатории фармакологии исследователи определили, сколько химического вещества можно найти в бабочках вице-короля. Эти результаты затем сравнивались с бабочками монарх.

Отношения между бабочкой вице-король и монархом сразу попали в разряд мимикрия Batesian. Но ученые в ходе исследования пришли к выводу, что отношения этих бабочек вернее будет классифицировать как со-мимика: два разных животных, которые выглядят одинаково и оба неприятны на вкус.

Исследования доказывает, что некоторые бабочки не вписываются в категорию мимикрии. И это касается не только бабочки вице-короля и монарха.

Помимо доказательства того, что мимикрия в животном мире не может быть отсортирована в простой двоичный файл, это исследование может быть полезно для сохранения и управления видами в меняющемся мире.