Неуловимые антинейтрино могут помочь контролировать атомные электростанции

Соединенное Королевство инвестирует почти 10 млн. фунтов стерлингов (около 12,7 млн. долл. США) в совместный с Соединенными Штатами проект по использованию существующих методов исследования физики элементарных частиц для дистанционного мониторинга ядерных реакторов.

В подземной лаборатории Боулби, расположенной на глубине 1100 метров, уже проводится ряд глубоких подземных научных исследований от астрофизики (поиск темной материи во Вселенной) до исследований геологии, геофизики, климата, окружающей среды, жизни в экстремальных условиях на Земле и за ее пределами. Шахта станет площадкой проекта испытательного стенда перспективных приборов. Детектор будет помещен в раскопанную пещеру на месте Булби и должен вступить в строй примерно в 2024 году.

Ожидается, что в 2024 году будет введен в эксплуатацию 6500-тонный детектор проекта Advanced Instrumentation Testbed (AIT), который будет измерять безвредные субатомные частицы, называемые антинейтрино, которые испускаются существующей атомной электростанцией на расстоянии 25 километров или около 15,5 миль.

В рамках этого проекта будет проверяться возможность расширения в будущем этого метода для более дистанционного мониторинга ядерных объектов с возможностью применения в целях нераспространения.

Шахта на северо-восточном побережье Англии будут самой глубокой лабораторией. Она станет площадкой проекта испытательного стенда перспективных приборов. Детектор сторожа будет помещен в раскопанную пещеру на месте Булби и должен вступить в строй примерно в 2024 году.

Нейтрино, изобилующие по всей Вселенной и созданные нашим собственным солнцем и другими звездами, относятся к числу наиболее трудных фундаментальных частиц для изучения, поскольку они не несут электрического заряда и редко взаимодействуют с обычной материей.

Изучение свойств нейтрино и антинейтрино является важным компонентом более широких физических исследований происхождения Вселенной, особенно очевидного дисбаланса между материей и антиматерией.

Площадка Боулби для AIT с ее близостью к существующему реакторному комплексу является идеальным местом для нашего эксперимента, говорят ученые.

Этот проект не только поможет улучшить сотрудничество в области глобальной безопасности, но и даст толчок совместным исследованиям нейтрино и антинейтрино - исследованиям, которые могли бы помочь решить некоторые из загадок вокруг создания Вселенной.

Изучение фундаментальных строительных блоков природы, нейтрино будет использоваться для поиска сверхновых в других частях нашей галактики. В то же время разрабатываются новые приемы, которые окажут положительное влияние на Англию и остальной мир.

Идентификация ядерных реакторов от выброса антинейтрино на расстоянии десятков километров обеспечит ключевой потенциал в поддержке миссии правительства Великобритании по ядерному нераспространению.

Boulby является особым местом для науки в Великобритании и уже поддерживает целый ряд исследований чистой и прикладной науки от астрофизики до изучения жизни на Земле и за ее пределами.