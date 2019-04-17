На МКС вышел из строя магнитный спектрометр

Поломка этого устройства требует пяти выходов в открытый космос, чтобы возобновить его работоспособность.

AMS-02 – это современный детектор частиц, предназначенный для работы в качестве внешнего модуля на Международной космической станции. С помощью него станет известно, как сформировалась Вселенная, ведь устройство настроено на поиск антиматерии, тёмной материи и изучение космических лучей. Таким образом, будут найдены ответы на следующие вопросы: что случилось с изначальной антиматерией? И из чего состоит незримая масса Вселенной?

В недавнем времени стало известно: AMS-02 вышел из строя, поскольку его система охлаждения дала сбой, ремонтные работы будут проходить исключительно в открытом космосе; всего запланировано пять выходов.

В мае 2011 года магнитный спектрометр был успешно установлен и активирован на МКС. Кроме того, AMS-02 - самый точный детектор частиц из всех известных. Стоимость прибора оценивается в 2 миллиарда долларов.