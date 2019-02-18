Куда стоит переехать: Эксперты назвали ТОП стран с самым здоровым населением

На страны, занимающие в рейтинге первые места, нужно обратить больше внимания при выборе нового места жительства.

Так, эксперты назвали ТОП стран с самым здоровым населением, определив индекс здоровья для 169 мировых стран. Исследование показало, что самым здоровым государством стала Испания. Также в пятерку лидеров вошли Исландия, Япония, Швейцария и Норвегия. К всеобщему удивлению, Соединенные Штаты заняли далекое 35 место. Также «здоровыми» странами признали Австралию, Израиль и Сингапур. По сравнению с показателями прошлых лет, Япония и Сингапур всегда занимали лидирующие позиции в подобных рейтингах.

По данным ООН, в Испании самая высокая продолжительность жизни среди стран Европейского союза. По прогнозам, к 2040 году в Испании будет самая высокая продолжительность жизни – почти 86 лет. Этот список показывает, куда стоит переехать при смене места жительства.



