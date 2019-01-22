Создана сверхкомпактная и дешевая «частотная гребенка»

Научные сотрудники МФТИ, Российского квантового центра, Политехнической школы Лозанны в Швейцарии и МГУ предложили новый способ создания ультракомпактных лазерных анализаторов на базе оптических частотных гребенок.

Изобретение будет использоваться для производства электроники.

Оптические частотные гребенки это лазерные конструкции, которые излучают волны со спектром в форме узких линий по спирали. Импульсный лазер стреляет через равные промежутки времени. Традиционно считалось, что гребенки генерируются микрорезонаторами, через которые проходят излучения, превращаясь в гребенку.

Новый способ не нуждается в дополнительных элементах: линзах, зеркалах и т. п. Авторы использовали лазерный диод с диаметром меньше миллиметра. Энергозатраты при этом также уменьшаются. Ученые прогнозируют использование нового открытия в лазерных радарах, спектрометрах в первую очередь.