Создана сверхкомпактная и дешевая «частотная гребенка»

Сегодня, 10:17

Научные сотрудники МФТИ, Российского квантового центра, Политехнической школы Лозанны в Швейцарии и МГУ предложили новый способ создания ультракомпактных лазерных анализаторов на базе оптических частотных гребенок. 

 Изобретение будет использоваться для производства электроники. 
Оптические частотные гребенки это лазерные конструкции, которые излучают волны со спектром в форме узких линий по спирали. Импульсный лазер стреляет через равные промежутки времени. Традиционно считалось, что гребенки генерируются микрорезонаторами, через которые проходят излучения, превращаясь в гребенку. 
Новый способ не нуждается в дополнительных элементах: линзах, зеркалах и т. п. Авторы использовали лазерный диод с диаметром меньше миллиметра. Энергозатраты при этом также уменьшаются. Ученые прогнозируют использование нового открытия в лазерных радарах, спектрометрах в первую очередь.

Поделиться новостью:

Похожие новости

Комментировать

Комментарии : 0

Последние новости