Черепа двух видов древних рептилий реконструированы

Используя два частично фрагментированных окаменелых черепа, в Бристольском университете произведена цифровая реконструкция в трех измерениях черепов двух видов древних рептилий, обитавших в позднем триасе, один из которых ранее был известен только по челюстям.

Клевозавр был ящероподобной рептилией, которая была впервые воссоздана еще в 1939 году из образцов, найденных в карьере Кромхолл, недалеко от Бристоля.

С тех пор подобные звери были найдены в окрестностях Бристоля и в Южном Уэльсе, а также в Китае и Северной Америке. Клевозавр был ранним представителем древней группы рептилий под названием Rhynchocephalia, которую сегодня представляют только туатары Новой Зеландии.

Для восстановления первоначального вида использована компьютерная томография обоих черепов. Были найдены доказательства того, что два вида, которые жили в конце триаса, около 205 миллионов лет назад, показали значительные различия. Различия включают количество, форму и размер зубов в челюстях, предполагая, что два вида питались разной пищей.

Clevosaurus, наверное, ели насекомых. Clevosaurus cambrica имеет штопорообразные зубы, которые предполагают, что он смог измельчить тушу насекомого своими зубами, даже если у них был жесткий панцирь.

У Clevosaurus hudsoni зубы более приспособлены для простой нарезки добычи. Это может означать, что Clevosaurus cambrica питался более крупными насекомыми, такими как жуки или тараканы, в то время как Clevosaurus hudsoni питался червями или многоножками, которые были менее жесткими.

Исследователи акцентировали внимание на том, как современные технологии, такие как КТ-сканирование, могут открыть информацию, которая была неизвестной.

Двести миллионов лет назад Бристоль лежал гораздо южнее, чем сегодня, примерно на той же широте, что и Марокко. Кроме того, уровень моря был выше, поэтому вершины известняковых холмов к югу от Бристоля и в Южном Уэльсе были островами, как Флорида сегодня.

Они были полны динозавров, ранних млекопитающих и ринхоцефалов, питающихся богатыми тропическими растениями и насекомыми. По словам ученых, новая информация помогает понять так много об этом необыкновенном времени, когда динозавры просто захватили мир.