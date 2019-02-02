Таинственный упадок древнего Ангкора не был внезапным

Анализ осадочных пород показывает, что городская элита постепенно покинула столицу Кхмерской империи. Гибель некогда крупнейшего в мире города Ангкора в Камбодже, по словам ученых, происходила медленно.

Ров выдает секреты средневекового камбоджийского города, показывая, что мегаполис постепенно уменьшался в течение примерно столетия.

Последняя столица Кхмерской империи Ангкор был самым обширным городом в мире в 1200-х годах, где проживали сотни тысяч людей в центре и в окрестностях. Но Ангкор таинственным образом пришел в упадок в 1400-х годах, и некоторые археологи предположили, что место было заброшено внезапно, возможно, из-за военного поражения.

Новые анализы осадков показывают, что правящие элиты города постепенно покидают Ангкор, начиная с начала 1300-х годов. Именно тогда геологические признаки человеческой деятельности начали снижаться в Ангкор-Томе, городе-крепости в пределах Большого Ангкора. Свидетельства горения и эрозии почвы от сельского хозяйства почерпнуты из остатков растений, пыльцы и минералов, которые накопились в окружающей местности в осадках, взятых из рва Ангкор Тома.

Остатки пыльцы указывают на то, что плавучая болотная растительность покрыла ров примерно к 1400 году, по-видимому, потому, что никаких административных чиновников не осталось для координации обслуживания структуры.

Предыдущие исследования показали, что разрушение обширной системы водоснабжения города, отчасти из-за быстрых сдвигов между периодами засухи и обильных осадков, ускорило гибель города в 1400-х годах. Теперь ученые подозревают, что уход людей привел систему водоснабжения в негодность

Причины ухода правящего класса Ангкора, возможно, включали создание или присоединение городов ближе к побережью и прибыльным морским торговым путям. Как считают исследователи, в результате к 1400-м годам любые захватчики вряд ли встретили бы сопротивление в Ангкоре.