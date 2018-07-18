Заключенные Австралии будут употреблять омега-3 для снижения агрессивности

Исследователи проведут эксперимент в пяти австралийских тюрьмах. Они будут давать заключенным омега -3 для того, чтобы убедиться, что это снижает агрессию и улучшает психическое здоровье.

Заключенные, для которых характерна тенденция к агрессии, импульсивности и уровень синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), из исправительного центра Южного побережья штата Новра будут приглашены для участия в исследовании.

Ученые Университета Вуллонгонга сообщают, что экспериментальное исследование, которое было проведено на объекте Nowra, дало положительные результаты в некоторых областях, но оно не было достаточно большим, чтобы оценить потенциальное воздействие на агрессивное поведение.

Ученые считают, что новое исследование - это пилотный проект, который способен решить многие проблемы. В течение долгого времени были довольно хорошие доказательства того, что омега-3 обладает значительными сердечно-сосудистыми преимуществами и оказывает положительное влияние на общее физическое здоровье.

За последнее десятилетие появились новые исследования, в которых омега-3 играет важную роль в когнитивном функционировании и когнитивном здоровье, включая психические расстройства и то, как человек обрабатывает информацию.

Омега-3 включается в клетчатую структуру всех клеток и формирует мембрану клетки и может поддержать межклеточное сообщение, приводящее к более быстрым мыслительным процессам. И что немаловажно, омега-3 повышает выработку серотонина и допамина.

По мнению исследователей, если у нас нет достаточного количества омега-3, вы не работаете на оптимальной мощности. Соответствующий уровень Омега-3 в рационе и, следовательно, в клетках приводит к лучшему функционированию мозга, в отличие от отсутствия соответствующего количества.

Эксперимент с заключенными исправительного центра Южного побережья, который вскоре начнется, будет направлен на то, чтобы доказать это. Теперь ученые находятся в процессе исследования вмешательства, чтобы увидеть, какое влияние оказывает омега-3 на развитие человека.

Исследования в Новре пройдет в середине июля, затем оно будет распространено на тюрьмы в Литгоу, Веллингтоне и Порт-Маккуори, а заключенные в тюрьмах в Порт-Огасте и Ятале в Южной Австралии будут привлечены к участию в эксперименте в 2020 году.

Результаты этого процесса будут опубликованы на международном уровне. Исследователи считают, что заключенные вносят ценный вклад в это исследование.

Добровольным участникам будет случайным образом назначаться Омега-3 или плацебо и контролироваться в течение 16 недель. Исследователи также будут измерять мышечную силу. Перед началом эксперимента у всех участников будет измерен уровень омега-3 в крови, потому что если у них уже есть высокий уровень, они вряд ли выиграют от этого испытания.