Ученые: Психические расстройства вызваны использованием соцсетей

Новое открытие Калифорнийских ученых - частое пользование соц. сетями приводит к развитию у детей и подростков синдрома дефицита внимания и гиперактивности. К такому выводу пришли исследователи после того, как в течение 2 лет раз в полгода проводили беседы со школьниками.

По результатам исследования выяснилось, что симптомы СДВГ чаще проявлялись у подростков, серьезно подсевшим на социальные сети, чем у пользующихся ими от случая к случаю. У зависимых от соц. сетей школьников наблюдались повышенные чувства раздражительности и излишней импульсивности. Так же они чаще других страдали рассеянным вниманием.

Ученые отмечают, что не смотря на то, что большую угрозу этот сидром представляет детям и подросткам, людям более старшего возраста также не нужно уделять социальным сетям слишком много времени. Безмерное погружение в соц. сети, как правило, со временем начинает сопровождаться необоснованным чувством тревоги, стрессами и заниженной самооценкой.

Хорошие новости - умеренное пользование мессенджерами в дополнение к живому общению, не принесет никакого вреда и за счет позитивного отношения может даже продлить человеку жизнь.

К слову, в мае этого года разработчики WhatsApp обрадовали своих пользователей новостью о том, что в скором времени в мессенджере появится функция отправки стикеров. Поэтому совсем скоро общение с близкими людьми на расстоянии станет еще живее.