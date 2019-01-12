Древние болота помогли создать новое представление о глобальном углеродном цикле

Ученые раскопали и собрали воедино свидетельства о более чем 1000 древних водно-болотных угодьях со всего мира, которые в настоящее время покрыты полями, лесами и озерами. Хотя эти захоронения исчезли с поверхности Земли, они могут объяснить некоторые различия между моделями глобального углеродного цикла и реальными наблюдениями.

Скалы, карьеры, дорожное покрытие показывали богатые углеродом залежи заболоченных земель. Многие водно-болотные угодья характеризуются отложениями неразложившегося растительного материала (или торфа). Погребенные водно-болотные угодья часто включают прибрежные болота, которые были затоплены при подъеме уровня моря.

Исследователи собрали информацию об этих захороненных водно-болотных отложениях, в том числе отметили, где они были найдены, когда они образовались и почему они были захоронены.

Исследователи были удивлены, когда начали объединять данные со всего мира. То, что казалось несколькими участками, оказалось лишь верхушкой айсберга. В итоге было выявлено более 1000 захороненных водно-болотных угодий по всему миру.

Захороненные участки водно-болотных угодий были обнаружены от высоких арктических островов Канады и Сибири до тропической Африки и Индонезии, Южной части Южной Америки и Новой Зеландии. Некоторые из них образовались менее 1000 лет назад, в то время как другие сформировались в период теплого климата между двумя последними оледенениями более 100 000 лет назад.

Используя эти записи о присутствии водно-болотных угодий с начала последнего межледниковья, 130 000 лет назад, исследователи обнаружили, что водно-болотные угодья в северных широтах реагировали на изменения климата. Болота образуются, когда климат становился теплее. Много болот были похоронены в ледниковый период, когда температура падала.

Некоторые из этих погребенных торфяных отложений сохранились до наших дней. Эти новые данные о широко распространенных погребенных торфяниках свидетельствуют о том, что в целом захоронение торфа может приводить к медленному переносу углерода из атмосферы на сушу, в конечном счете, компенсируя небольшую часть потепления климата в прошлом.

Тот факт, что эти торфы захоронены и остаются на суше, в основном рассматриваются как закрытая система того, как углерод движется вокруг Земли из атмосферы на землю и океаны. По словам ученых, из Университета Восточной Финляндии, этот новый вывод не представлен в моделях глобального углеродного цикла и может помочь объяснить поведение, которое отличается между моделями и наблюдениями.

Результаты также свидетельствуют о том, что современные водно-болотные угодья могут продолжать компенсировать рост атмосферных концентраций CO2 по мере потепления климата, если они не будут нарушены дренажем и лесными пожарами.