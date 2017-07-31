Темная материя может попасть в нужную ноту в маленьких галактиках

Астрономы заметили, что темная материя не очень сильно скапливается в маленьких галактиках, но их плотность резко возрастает в больших системах, таких как скопления галактик. Это было загадкой, почему разные системы ведут себя по-разному.

Темная материя может рассеиваться друг против друга только тогда, когда они попадают в нужную энергию, говорят исследователи. Их идея помогает объяснить, почему галактики от самых маленьких до самых больших имеют те формы, которые они имеют.

Темная материя - это таинственная и неизвестная форма материи, которая сегодня составляет более 80% материи во Вселенной. Его природа неизвестна, но считается, что она ответственна за формирование звезд и галактик своим гравитационным притяжением, которое привело к нашему существованию.

Если гравитация - единственная сила, которая управляет темной материей, только тянет и никогда не толкает, то темная материя должна стать очень плотной к центру галактик. Тем не менее, особенно в малых слабых галактиках, называемых карликовыми сфероидалами, темная материя не кажется такой плотной, как ожидалось.

Эта головоломка может быть решена, если темная материя рассеивается друг с другом, как бильярдные шары, позволяя им распространяться более равномерно после столкновения.

Но одна проблема с этой идеей заключается в том, что темная материя, похоже, сгущается в более крупных системах, таких как скопления галактик. Международная команда исследователей разработала объяснение, которое могло бы решить эту загадку и раскрыть, что такое темная материя.

Если темная материя рассеивается друг с другом только с низкой, но очень особой скоростью, это может часто происходить в карликовых сфероидалях, где она движется медленно, и редко в скоплениях галактик, где она движется быстро. Она должна попасть в резонанс.

Ученые считают, что ни близки к разгадке головоломки и, возможно, скоро узнают, что такое темная материя. Однако группа не была убеждена в том, что такая простая идея позволит правильно объяснить эти данные.

Команда считает, что не случайно темная материя может попасть точно в нужную ноту. Это также может быть признаком того, что наш мир имеет больше измерений, чем мы видим. Если частица движется в дополнительных измерениях, она имеет энергию.

Для нас, кто не видит дополнительного измерения, энергия на самом деле является массой, благодаря Эйнштейну E=mc2. Возможно, какая-то частица движется в дополнительном измерении в два раза быстрее, что делает ее массу в два раза больше массы темной материи.

Следующим шагом команды будет поиск наблюдений, подтверждающих их теорию.