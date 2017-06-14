Просмотр телевизора ухудшает вербальную память у пожилых людей

Большой опрос показал, что люди в возрасте 50 лет и старше, которые длительное время проводят у телевизора, с большей вероятностью испытали снижение вербальной памяти, чем те, кто смотрел меньше.

По словам исследователей, чем больше времени потрачено пожилыми людьми на просмотр телевизора, тем хуже они вспоминали список слов. Но исследование описывает только корреляцию; оно не может сказать, что длительное время у телевизора на самом деле вызывает промахи памяти.

Исследователи изучили данные о 3590 людях, собранные в рамках английского лонгитюдного исследования старения, продолжительного исследования людей в возрасте 50 лет и старше. В 2008 и 2009 годах участники сообщали, сколько часов в день они в среднем проводят за просмотром телевизора.

В дополнение к опросам участники прослушали запись 10 общих слов, по одному слову каждые две секунды. Затем люди старались запомнить как можно больше слов, как сразу после услышанного, так и после небольшой задержки.

Шесть лет спустя люди прошли те же тесты. Исследователи обнаружили, что у людей, которые смотрели более 3,5 часов телевизора ежедневно, было больше шансов получить худшие оценки вербальной памяти шесть лет спустя. Телевизионная доза, казалось, имела значение: чем больше времени тратил человек на просмотр телевизора, тем больше снижались его более поздние показатели вербальной памяти.

Неизвестно, действительно ли телевизионное время вызывает проблемы с вербальной памятью. Тем не менее, исследователи предполагают, что длительный просмотр телевизора может вызвать определенный вид психического стресса, который может способствовать расстройству памяти.