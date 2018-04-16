Американский журнал отозвал статью российского ученого, а евродепутаты выступили в его поддержку

Издание AntiviralResearch сообщило, что отозвало сразу две статьи Олега Эпштейна, члена-корреспондента РАН, научного руководителя компании «Материа Медика Холдинг», сообщает «Газета.ру». Ученый и его компания являются разработчиками и производителями инновационных препаратов, в том числе «Анаферона» и «Эргоферона», о которых шла речь в научных материалах.

Статьи Олега Эпштейна (и еще 12 его соавторов, в том числе ученых из европейских стран) редакция AntiviralResearch отозвала с формулировкой «негативное отношение редактора издания к технологии производства». При этом на недавней научной конференции в Европарламенте ученые с мировым именем из США и стран Европы, ссылаясь на собственные исследования, подтвердили: использование релиз-активных препаратов является эффективным способом лечения различных болезней. Ведущий научной конференции, член Европарламента Билл Этридж подчеркнул: «Научная разработка феномена релиз-активности международной группой ученых – это пример успешного сотрудничества России и ЕС. Мы, политики, должны всячески поощрять контакты между учеными наших стран для решения глобальных вопросов человечества в сфере обеспечения безопасности здоровья людей».



