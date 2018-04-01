Исследователи робототехники учат роботов бегать по стенам как тараканы

То, как животные ходят, прыгают, бегают и карабкаются, является бесконечным источником вдохновения для исследователей. В частности тех, кто занимается робототехникой.

Исследователи из Инженерного колледжа FAMU-FSU выясняли, может ли быстрое движение вверх по стене или другой вертикальной поверхности приравняться к медленному бегу или быстрой ходьбе.

Исследователи изучали различные виды походок для вертикального движения. Понимание разницы между походками может повлиять на то, как создать более гибких роботов.

Исследователи специально рассматривали модели тараканов и гекконов из-за их способности быстро перемещаться по различным ландшафтам. Они считают, что понимание этих походок поможет им построить более стабильных и гибких роботов. Эти результаты могут также вдохновить на новые исследования о том, как животные двигаются.

Если люди лазают по скалам, они медлительны и осторожны. Животные, как белки, не осторожны, но они очень быстры. Исследователи хотят создать роботов, обладающих такой ловкостью. Но для этого им нужно понять основную динамику быстрого вертикального движения.

Исследователи экспериментально проверили использование различных видов походок своими лазающими роботами. Это новое понимание походки позволило обеспечить высокоскоростную маневренность, которая будет иметь решающее значение для таких действий, как поиск и спасение.

Исследователи сказали, что также важно понимать переходы от одной походки к другой, например, переход от ходьбы к бегу. Выбор ходьбы влияет на стабильность.

Создатели роботов стремятся к тому, чтобы их создания могли двигаться по различным поверхностям, автоматически перестраиваясь.