Нейробиологи рассказали, как развивались чтение и письмо

Часть мозга, которая обрабатывает визуальную информацию, зрительная кора, развивалась на протяжении миллионов лет в мире, где не существовало чтения и письма.

Как появились навыки чтения и письма, давно является загадкой. Эти навыки могли появиться около 5000 лет назад, когда наш мозг внезапно приобрел специфическую способность понимать буквы. Некоторые исследователи считают, что ключом к пониманию этого перехода является определение того, как и почему люди впервые начали делать повторяющиеся отметки.

Недавняя обширная визуализация зрительной коры головного мозга во время чтения текста позволила понять, как мозг воспринимает простые паттерны. По мнению нейробиологов, самые ранние созданные человеком образцы были эстетическими, а не символическими, они сыграли свою роль в эволюции чтения и письма.

Археологи обнаружили растущее число древних гравированных узоров, созданных древними людьми, а также неандертальцами и Homo erectus. Метки предшествуют первому изобразительному искусству.

Такие мотивы были найдены в Южной Африке с гравюрами, датируемыми 100 000 лет назад. Археологи также нашли гравюры на раковинах, сделанные Homo erectus около 540 000 лет назад. Одно интригующее наблюдение этих ранних отметок состоит в том, что все они имеют сетки, углы и повторяющиеся линии.

Еще в 2000 году в ученом мире появилось предположение, что способ, которым ранняя зрительная кора - место, где визуальная информация из глаза сначала воздействует на кору, обрабатывает информацию, дала начало способности гравировать простые шаблоны.

Легко понять, как это могло произойти. Линии, углы и пересечения являются наиболее распространенными особенностями, встроенными в природную среду, они обеспечивают важные первые сигналы к расположению объектов.

Способность нашего мозга обрабатывать их разделяют и другие приматы, но человеческий мозг способен реагировать на эти сигналы проактивно, используя принципы гештальта – правила, которые позволяют уму автоматически воспринимать шаблоны в стимуле. Это помогает ему создавать базовые формы, которые передаются в визуальные области мозга более высокого порядка, которые могут обрабатывать их таким образом, чтобы человек мог воспринимать их как реальные объекты.

В какой-то момент, примерно 700 000 лет назад, эта чувствительность к геометрии и восприятию образов позволила людям начать создавать изысканные ашельские инструменты, которые демонстрируют определенную симметрию. Это вряд ли было возможно без неявного знания геометрии.

В какой-то момент эти непреднамеренные узоры намеренно копировались на материалах, превращаясь в гравированные рисунки, а затем и в письмена.

Как предполагаю ученые, чтение и письмо развились, когда наше пассивное восприятие для различения вещей начало взаимодействовать с ловкостью рук.

Тем не менее, некоторые исследователи полагают, что ранние знаки были символическими, а не эстетическими, и что письмо развилось из кодирования информации в них. Но ученые утверждают, что это сейчас кажется маловероятным. Ранние метки выглядят похожими друг на друга в течение огромного периода времени. Если бы знаки были символическими, было бы гораздо больше вариаций во времени и пространстве, как и в современных системах письма. Но это не так.

Все это указывает на вероятность того, что самые ранние метки были эстетическими, поскольку они вытекают из предпочтения ранней визуальной коры для базовых конфигураций. И это могло начаться еще в Homo erectus, который жил от 1,8 м до 500 000 лет назад.