Врачи рассказали о блюдах-антидепрессантах

Хорошее настроение полезно для организма, так как гормоны, которые появляются во время стресса, могут разрушать клеточные ткани.

Из-за того, что большинство людей часто страдают от стрессов и депрессии, врачи решили рассказать о блюдах-антидепрессантах. Дело в том, что хорошее настроение полезно, так как во время стрессов выделяются гормоны, которые могут разрушать клеточные ткани. Главным для радости стал именно шоколад, который помогает вырабатываться «гормону радости» серотонину. Однако шоколад стоит употреблять в небольших количествах. Также положительно на настроение влияет сладкий картофель с куркумой и имбирем. В данном блюде много витамина B6, который связан с положительными эмоциями.

Справится со стрессом поможет банан с ореховой пастой. Избавится от упаднических мыслей поможет греческий йогурт, который богат на кальций и магний. В йогурт можно добавить ягод, чтобы закрепить результат. Однако не стоит забывать, что при применении некоторых продуктов у некоторых людей могут быть неприятные последствия, так что перед употреблением стоит посоветоваться со специалистом.